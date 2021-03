Reggina, le ultime dal Sant’Agata e il report sulle condizioni di Folorunsho

Amaranto subito in campo, per preparare la trasferta di dopodomani sul campo del Brescia. Nel comunicato relativo all’allenamento, il club dello Stretto ha fatto luce sulle condizioni di Michael Folorunsho, uscito in barella dopo l’infortunio rimediato contro il Monza. Il numero 90, ha riportato una distorsione alla caviglia: esclusa la paura più grande, ovvero quella riguardante una rottura, tra oggi e domani si dovrebbe sapere di più circa l’entità del danno.

Di seguito, il report pubblicato su reggina1914.it.

Archiviata la vittoria con il Monza, la squadra è scesa sul campo numero 2 del Sant’Agata per preparare la trasferta di Brescia. Seduta di scarico per chi ha preso parte alla gara di ieri, con il resto del gruppo che ha svolto esercitazioni tattiche di natura situazionale. L’allenamento si è chiuso con una partitella a campo ridotto.

Dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista Michael Folorunsho è emersa una distorsione alla caviglia destra, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore.