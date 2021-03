Reggina, il migliore di RNP: Rivas-gol, gli amaranto tornano a volare

Tre gol in quattro partite per Rigoberto Rivas. Il fantasista di proprietà dell’Inter, dopo aver mandato in tilt i meccanismi difensivi della Spal, conferma la propria crescita esponenziale in fase realizzativa, siglando la rete che decide Reggina-Monza.

Il numero 99, secondo ReggioNelPallone.it, è stato il migliore in campo del match tra amaranto e biancorossi.

Di seguito, voto e giudizio.

Rivas 7,5 (il migliore): si interscambia molto bene con Bellomo dando pochi punti di riferimento agli avversari, che patiscono i suoi strappi in velocità. Sblocca la gara al 56′ con guizzo sotto porta ed ha anche l’opportunità di chiuderla, sciupando incredibilmente a tu per tu con Di Gregorio. Match-winner…