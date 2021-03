Reggina, classifica assist-man: poker di Bellomo

Ultime News

Il centrocampista della Reggina, Marco Crimi, salterà per squalifica la trasferta infrasettimanale di Brescia. Sono undici gli squalificati dopo la 28a giornata della Serie BKT, tutti per un turno. Fermato anche l’allenatore...

Ben quattro amaranto, nella nuova top undici di ReggioNelPallone. In porta troviamo Borra, che ha letteralmente salvato la Virtus Entella sul campo della Spal, parando qualsiasi cosa capitasse sul suo cammino. La coppia di...

Continuo saliscendi nelle zone alte della classifica di serie B, specialmente nelle posizioni play-off, mentre in vetta l’Empoli tante l’allungo decisivo. Sono questi i responsi più importanti dopo la 28esima giornata del...

Reggina da urlo, il Lecce è tornato. Empoli di nuovo in fuga. Balotelli e Boateng? No, Bellomo e Rivas! Coda cecchino, Baroni le azzecca tutte. TOP SQUADRE 1)Reggina-Prestazione perfetta e corazzata Monza che cola a picco....

Amaranto subito in campo, per preparare la trasferta di dopodomani sul campo del Brescia. Nel comunicato relativo all’allenamento, il club dello Stretto ha fatto luce sulle condizioni di Michael Folorunsho, uscito in...