Primavera 2, 13^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Cala il sipario sulla tredicesima giornata del girone B del campionato Primavera 2, che ha visto scendere in campo ben 10 squadre per un totale di cinque partite. Rinviata a data da destinarsi, invece, la sfida tra lo Spezia ed il Crotone, per via di contagi da covid-19 all’interno del settore giovanile degli aquilotti. Di seguito, i risultati della 13^ giornata, la nuova classifica ed il prossimo turno.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Spezia-Crotone rinviata

Cosenza-Virtus Entella 3-1

Lecce-Frosinone 2-0

Pescara-Napoli 4-3

Pisa-Benevento 1-1

Reggina-Salernitana 2-0

CLASSIFICA

Pescara 31

Lecce 26*

Virtus Entella 21

Benevento 16**

Crotone 15**

Spezia 15***

Cosenza 14**

Pisa 14

Frosinone 12**

Napoli 11 ****

Reggina 10 * (*vs Napoli)

Salernitana 3 ***

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno

PROSSIMO TURNO (14^ giornata, sabato 20 marzo)

Benevento-Cosenza

Crotone-Pisa

Frosinone-Pescara

Napoli-Reggina

Salernitana-Lecce

Virtus Entella-Spezia