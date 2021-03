Dalla gestione perfetta di Baroni a Rivas e Bellomo: le ”cinque verità” di Reggina-Monza secondo RNP.

✅GESTIONE PERFETTA- Attendere e compattarsi, prima di prendere il controllo e colpire. Approccio ed interpretazione della gara magistrale da parte della squadra di Baroni, il quale ha gestito alla perfezione una partita sulla carta proibitiva, vinta sul piano tattico ed agonistico, ma soprattutto da grande squadra.

✅STELLE CADENTI- Sarebbe dovuta essere la partita delle grandi firme, ma così non è stato. Prestazione alla mano, il Monza visto ieri al ”Granillo” non sembra essere neppure la brutta copia della corazzata altisonante che attualmente occupa il secondo posto in classifica. Ancor meno brillanti, i suoi due uomini simbolo Balotelli e Boateng…

✅ESTERNI VINCENTI- Bellomo a destra, Rivas a sinistra; Bellomo a sinistra, Rivas a destra. Da una fascia all’altra, senza dare punti di riferimento. La vittoria sul Monza porta la firma dei due esterni offensivi amaranto, i quali confermano il loro periodo di forma, interscambiandosi con frequenza prima e costruendo il goal poi. Occhio a quei due…

✅MURO GRECO-POLACCO- Ok l’indolenza e la mancanza di lucidità sotto porta del Monza, ma se gli ospiti hanno avuto più di qualche problema a sfondare la retroguardia amaranto, gran parte del merito va dato alla coppia difensiva composta da Stavropoulos e Cionek. Impeccabili in ogni circostanza, predatori assoluti del gioco aereo….

✅EMPOLI, FALSO ALLARME- Vincere meritatamente contro la seconda in classifica, undici giorni dopo aver incassato un 3-0 a domicilio dalla capolista. Nel mezzo, l’immediata reazione di Pisa, dove è mancato soltanto il goal. La battuta d’arresto con l’Empoli non ha ostacolato il percorso di crescita degli amaranto, i quali non hanno perso tempo e motivazioni per riprendere a far punti. Imparare dagli errori e rialzarsi subito: la Reggina lo ha fatto…