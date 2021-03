Stelle cadenti al Granillo: Boateng e Balotelli deludono

Quello che si preannunciava come un sabato delle stelle, si è presto trasformato in un sabato da dimenticare per Balotelli e Boateng: Bellomo e Rivas si prendono meritatamente la copertina del match, a discapito proprio delle due stelle biancorosse, conducendo la Reggina alla meritata vittoria sul Monza delle grandi firme.

La gara di Boateng-Balotelli

Un Kevin Prince Boateng irriconoscibile quello visto in campo contro la Reggina. Il numero 7 biancorosso appare piuttosto spento, praticamente mai in partita. Troppi i possessi persi (ben 14) dall’ex Barcellona e Besiktas, autore di una prestazione insufficiente e senza acuti. Match da dimenticare al più presto anche per Mario Balotelli, uno dei pochi giocatori del Monza,però, a cercare la via della porta: l’attaccante italo-ghanese sfiora un goal clamoroso nel primo tempo su calcio di punizione, ma si divora il pareggio a pochi passi dalla porta di Nicolas nella ripresa.

Panchina per Menez

Mancano all’appello invece per scelta tecnica le due “stelle” amaranto, con Baroni che concede solamente pochi minuti a German Denis (entrato all’88esimo, con la solita encomiabile applicazione). Solo panchina per Jeremy Menez, alla quinta esclusione consecutiva dall’undici titolare.

SANTO ROMEO