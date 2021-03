Serie B, 28^ giornata: la TOP 11 di RNP

Ben quattro amaranto, nella nuova top undici di ReggioNelPallone.

In porta troviamo Borra, che ha letteralmente salvato la Virtus Entella sul campo della Spal, parando qualsiasi cosa capitasse sul suo cammino. La coppia di centrali difensivi, è composta da Cionek della Reggina e Romagnoli dell’Empoli: il primo non sbaglia nulla contro il superattacco del Monza, il secondo a Vicenza si è confermato come uno degli interpreti più affidabili della cadetteria. Sugli esterni, Maggio del Lecce, che alle soglie dei 40 non perde il vizio del gol, e Valeri della Cremonese, autore di un’altra prova di spessore, nel match salvezza vinto dai grigiorossi a dispetto della Reggiana.

Centrocampo sorretto da Proia del Cittadella e Ndoj del Brescia, entrambi in gol contro Pisa e Frosinone. Nel terzetto dei trequartisti, la coppia amaranto che ha steso il Monza, ovvero Bellomo e Rivas, insieme a Bajrami dell’Empoli, il quale ha illuminato ancora una volta la manovra della capolista.

In attacco lo scatenato Coda, capocannoniere della B ed autore dell’ennesima doppietta. Il 4-2-3-1 scelto come modulo, non poteva che essere affidato a mister Baroni.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-2-3-1-Borra (Virtus Entella); Maggio (Lecce), Cionek (Reggina) Romagnoli (Empoli), Valeri (Cremonese); Proia (Cittadella), Ndoj (Brescia); Bellomo (Reggina), Bajrami (Empoli), Rivas (Reggina); Coda (Lecce). Allenatore: Baroni (Reggina).

f.i.