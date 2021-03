I TOP di Reggina-Monza: Cionek impeccabile, Bellomo delizioso, Rivas rapace

Partita di cartello al Granillo con la Reggina che porta a casa i tre punti, con una partita accorta ed ordinata ed un pressing alto e costante che ha mandato in affanno la retroguardia brianzola sin dalle prime battute, costringendo al ko una vera e propria corazzata. Partita super per Cionek, Bellomo e Rivas.

Thiago Cionek è un pilastro della difesa amaranto. Cambia il compagno di reparto, oggi Stavropoulos, in altre circostanze Loiacono, ma le prestazioni sono sempre di altissimo livello, in un crescendo di condizione e attenzione non indifferente. Oggi c’erano degli attaccanti importanti da annullare, nessuna difficoltà per il centrale reggino. Gli avanti del Monza non hanno praticamente mai tirato in porta. In crescita come la squadra.

Nicola Bellomo doveva farsi perdonare un clamoroso gol sbagliato nella scorsa gara con il Pisa ed oggi confeziona una gara super, sia in fase di impostazione che in quella che meno gli è congeniale, ovvero di contenimento. Si scambia spesso di fascia con Rivas ed al minuto 56 confeziona un assist superbo per il 99 amaranto, dopo uno stop tutt’altro che semplice. Una palla messa al centro dell’area che ha tagliato tutta la difesa e messo fuori causa Di Gregorio, tratto in inganno anche dal movimento di Stavropoulos.

Rigoberto Rivas decisivo. Terzo gol stagionale, primo al Granillo. Qualche bella serpentina ed una sempre migliore convinzione nei propri mezzi stanno facendo dell’honduregno uno dei calciatori più importanti di questa Reggina targata Baroni. Ottimo lo spunto da rapace nell’occasione del gol. Unica pecca di una gara perfetta, l’errore di valutazione in contropiede, quando decide di calciare da posizione defilata invece che passare al centro ad un liberissimo Okwonkwo.

GIUSEPPE CANALE