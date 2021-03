Reggina-Monza: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 14 torna campo la serie B, con la Reggina che al “Granillo”ospita il Monza. Gli amaranto sono reduci dal pareggio esterno in casa del Pisa, mentre i brianzoli sono imbattuti da quattro giornate. Una sfida che torna a disputarsi dopo oltre ventitré anni: 11 gli scontri ufficiali a Reggio, con un bilancio nettamente favorevole per la Reggina (vittoriosa in ben 9 occasioni), con un pareggio e solamente un successo per i biancorossi. Uomini di mister Baroni che cercano l’impresa fra le mura amiche del Granillo per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona playout, mentre il Monza vorrà consolidare il secondo posto in classifica conquistato nell’ultimo turno di campionato.

Probabile formazione Reggina

Mister Baroni che recupera Denis e Menez per il match contro il Monza, da monitorare invece le condizioni di Edera e Montalto. Ancora in infermeria Kingsley, Petrelli e Faty. Nicolas confermatissimo tra i pali, così come la coppia difensiva Stavropoulos-Loiacono, con Lakicevic e Di Chiara favoriti rispetto a Delprato e Liotti per una maglia da titolare. Crisetig in cabina di regia affiancato nuovamente da Crimi, con il trio Rivas-Folorunsho-Micovschi (in ballottaggio con Bellomo) alle spalle di Okwonkwo.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Loiacono, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Rivas, Folorunsho, Micovschi, Okwonkwo. All. Baroni

Probabile formazione Monza

Assenze pesanti in casa Monza, con Mister Brocchi che al Granillo dovrà rinunciare a Carlos Augusto (squalificato) e al bomber Gytkjaer. Boateng e Dany Mota agiranno dunque da esterni offensivi ai lati dell’unica punta Balotelli, con Davide Diaw pronto a subentrare a gara in corso. Probabile il ritorno dal 1^ minuto per l’ex Barillà, con Frattesi e Scozzarella a completare il centrocampo. Davanti a Di Gregorio confermati nuovamente Bellusci e Paletta (favorito su Pirola), con Donati e Sampirisi sulle corsie laterali.

MONZA – (4-3-3) – Di Gregorio; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. All. Brocchi

Reggina-Monza, pronostico

Reggina che parte ampiamente sfavorita secondo i maggiori siti di scommesse sportive, con la vittoria amaranto quotata rispettivamente 3.25 e 3,20 (quote Snai/Sisal Matchpoint), “contro” la quota 2,35 del segno 2; quota del pareggio quasi equivalente per entrambi i bookmakers (3,05 Snai/ 3,10 Sisal).

Reggina-Monza dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 14 della gara tra Reggina e Monza. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo