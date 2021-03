Reggina-Monza, le formazioni ufficiali: Okwonkwo guida l’attacco, panchina per Crisetig

Appena divulgate le formazioni ufficiali di Reggina e Monza, in campo al “Granillo” alle ore 14. Baroni si affida al consueto 4-2-3-1, ma apportando qualche modifica. Cionek e Stavropoulos compongono la coppia centrale di difesa (davanti a Nicolas), con Lakicevic e Di Chiara sulle fasce. Confermata la coppia Bianchi-Crimi in cabina di regia, con Crisetig che dunque parte dalla panchina (per la seconda consecutiva). A guidare l’attacco sarà ancora Okwonkwo, il quale avrà alle sue spalle il trio composto da Bellomo (a destra), Rivas (a sinistra) e Folorunsho (in mezzo).

Di seguito, le scelte dei due tecnici:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crimi; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Orji. A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crisetig, Micovschi, Situm, Denis, Edera, Ménez, Montalto. Allenatore: Baroni.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Balotelli, D’Alessandro. A disposizione: Lamanna, Anastasio, Bettella, Scaglia, Pirola, Armellino, Colpani, D’Errico, Diaw, Maric, Mota, Ricci. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Tardino di Milano). IV ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.