I FLOP di Reggina-Monza: steccano i più attesi, Balotelli sciupa

I grandi nomi oggi di scena al Granillo, steccano senza appello. Il Monza è un undici ricco di giocatori altisonanti e la squadra è lanciatissima per la promozione diretta nella massima serie. Ma la Reggina non resta a guardare e mister Baroni costruisce un capolavoro tecnico tattico, riuscendo a neutralizzare la formazione allenata da mister Brocchi, annullando i rifornimenti per i temibili attaccanti brianzoli. Deludono i calciatori più attesi, ovvero Boateng e Balotelli.

Il duo delle meraviglie della squadra di Berlusconi, non riesce ad incidere in alcun modo durante la gara. Unico spunto isolato, è quello che capita sui piedi di Super Mario, che sciupa una buona occasione dopo un rimpallo in area amaranto che lo porta faccia a faccia con il portiere amaranto. Tiro neutralizzato prontamente dall’uscita di Nicolas. Per il resto, mai in partita, annullati dalla difesa di casa, oggi ai limiti della perfezione. Entrambi sostituiti prima del triplice fischio.

Giuseppe Canale