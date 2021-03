Reggina, Crimi: “La compattezza del gruppo va oltre il risultato”

Al termine del match del “Granillo” che ha visto la vittoria della Reggina sul Monza, è intervenuto in sala stampa il centrocampista amaranto Marco Crimi.

“Era importante dare intensità e ci siamo riusciti, sapevamo che era tosta, affrontavamo una squadra importante, essere aggressivi era importante e l’abbiamo preparata bene. Al mio arrivo non mi aspettavo la situazione iniziale di classifica, dall’esterno vedevo una squadra forte, ho subito pensato che si potesse fare bene con un po’ di tranquillità e qualche risultato. Vincere aiuta a vincere, la compattezza trovata però va oltre il risultato. Allontanarsi dai playout è fondamentale, i punti di oggi ci aiutano ma il campionato è tosto, non abbassiamo la guardia, restano due mesi da fare al massimo. Sono contento di trovare spazio, venivo da una situazione in cui non mi esprimevo al meglio.”