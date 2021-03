Reggina, Cionek: “Abbiamo appreso dai nostri errori, vittoria che ci dà fiducia”

Al termine del match del “Granillo” che ha visto la vittoria della Reggina sul Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore amaranto Thiago Cionek.

“Abbiamo dimostrato anche contro un Monza costruito per andare in Serie A di potercela giocare con tutti. Una gara di grande sacrificio, così come deve sempre essere in Serie B se si vuole ottenere qualcosa. Abbiamo fatto vedere di essere un bel gruppo. La loro forza offensiva è di alto livello, noi come squadra siamo stati bravi a limitarli. Contro l’Empoli eravamo lunghi, oggi siamo stati stretti e aggressivi; abbiamo imparato dai nostri errori e i frutti sono arrivati, è una vittoria che ci dà tanta fiducia. Ci stiamo allenando tanto su palla inattiva, certe partite possono essere decise da un episodio nato da un calcio piazzato e oggi finalmente siamo riusciti a far gol così. Brescia e Chievo saranno importanti, poi mancheranno pochissime partite; cerchiamo di salvarci prima possibile ma la B è così strana che se riesci a fare un filotto di risultati puoi pensare più in alto. Giochiamo con questo spirito una partita dopo l’altra, alla fine faremo i conti. Il livello della B si è alzato molto in questi anni, è un campionato di lotta e sacrificio, senza quello è difficile affrontare le partite; anche le squadre di bassa classifica possono mettere in difficoltà le prime, cosa che in A non succede. Abbiamo capito che serve questo e continueremo così fino alla fine.”