Sontuosa e perfetta, la Reggina batte la corazzata Monza

Tatticamente impeccabile, agonisticamente sontuosa: la Reggina annulla le grandi firme del Monza, batte i brianzoli e ritrova il successo. La decide Rivas che insacca da due passi sull’ennesimo straordinario assist di Nicola Bellomo che, anche oggi, mostra lampi di grande calcio.

Monza che dimostra tutta la sua qualità nel palleggio, scegliendo di ragionare ogni azione, verticalizzare poco e cercare il momento giusto per affondare il colpo. Reggina che interpreta il copione: attende dietro la linea della palla con tutti gli effettivi, Okwonkwo sulla linea dei difensori lombardi pronto ad essere lanciato in profondità. Gioco che non sempre riesce agli amaranto, soprattutto quando la compagine di Brocchi accorcia le i reparti e occupa ogni spazio utile. Poche occasioni da rete per gli ospiti che si affidano alle sole conclusioni da fermo di Balotelli, due punizioni dalla distanza che resteranno le uniche conclusioni degne di nota per la corazzata brianzola. Reggina che ci crede di più e che cerca la vittoria senza paura, trovando il gol nella ripresa su spunto di Bellomo e finalizzazione da rapace di Rivas. Il resto è gara da equilibrio tattico, con le mosse di Brocchi che non producono effetti, la compagine di Baroni che si piazza in campo in maniera egregia e porta a casa tre punti meritati. Peccato solo per l’infortunio di Folorunsho che deve lasciare il campo sorretto dai compagni.

V.I.