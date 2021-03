Il Monza fuori casa: due sole sconfitte, biancorossi imbattuti da dicembre

Sei vittorie, sei pareggi e due sconfitte, per un totale di 24 punti in 14 partite. Questo il bilancio del Monza, per quanto concerne le gare giocate lontano dal Brianteo/Power Stadium.

I brianzoli hanno espugnato i campi di Cittadella, Venezia, Cremona, Brescia, Vicenza e Chievo, perdendo in casa di Reggiana e Pescara. Dopo il ko sul campo dei biancazzurri abruzzesi, datato 19 marzo, per la compagine di Brocchi sono arrivati sette risultati utili consecutivi in trasferta: quattro vittorie e tre pareggi, i biancorossi non perdono fuori casa da tre mesi.

Solo sui campi di Empoli e Lecce, l’attacco monzese non ha trovato la via del gol. Tredici i gol subiti, diciassette quelli realizzati.

MONZA, IL RENDIMENTO ESTERNO

Empoli-Monza 0-0

Pisa-Monza 1-1

Cittadella-Monza 1-2

Pordenone-Monza 1-1

Reggiana-Monza 3-0

Venezia-Monza 0-2

Pescara-Monza 3-2

Cremonese-Monza 0-2

Lecce-Monza 0-0

Brescia-Monza 0-1

Spal-Monza 1-1

Vicenza-Monza 1-2

Chievo-Monza 0-1

Frosinone-Monza 2-2