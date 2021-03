Reggina-Monza, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Dubbi fra difesa ed attacco, per quanto riguarda il probabile undici della Reggina proposto questa mattina dai quotidiani. Secondo Gazzetta del Sud, rispetto all’undici visto a Pisa si vedranno Delprato per Lakicevic, Crisetig per Bianchi e Rivas per Bellomo: per il resto, tutto confermato. Così come la Gazzetta del Sud, anche il Quotidiano ed il Corriere dello Sport puntano sulla conferma di Okwonkwo nel ruolo di attaccante centrale. Il CorSport ipotizza addirittura un cambio di modulo, che prevede l’utilizzo come punta anche di Menez .

A proposito di Menez, secondo Gazzetta dello Sport e TuttoSport il francese verrà utilizzato nella batteria di trequartisti, insieme a Folorunsho e ad Edera.

REGGINA-MONZA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Micovschi; Okwonkwo.

REGGINA-MONZA,PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Okwonkwo.

REGGINA-MONZA,PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-MONZA,PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-4-2: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Situm, Folorunsho, Crimi, Crisetig; Okwonkwo, Menez.

REGGINA-MONZA,PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Menez, Folorunsho, Edera; Montalto.