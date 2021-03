Monza, Brocchi: “Se la Reggina fosse partita così dall’inizio…”

Domani pomeriggio al Granillo il Monza di Cristian Brocchi sfiderà la Reggina di Marco Baroni. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei brianzoli al canale ufficiale della società alla vigilia della gara.

“La Reggina è una squadra forte che se fosse partita così da inizio anno oggi sarebbe in una posizione di classifica diversa. E’ una trasferta difficile, insidiosa che andrà giocata con grande concentrazione e spirito di sacrifico perché la loro è una squadra che pressa tanto, che ha qualità con giocatori molto importanti. Ci aspetterà un impegno duro, noi non possiamo guardare alle altre partite ma pensare solo alla prossima. Avremo quasi tutti i giocatori a disposizione, anche se abbiamo assenze comunque molto pesanti e due, tre giocatori disponibili ma non in perfette condizioni fisiche che non saranno dall’inizio della partita. Peccato aver perso Gytkjaer visto che era in un buon momento di forma” ha concluso il tecnico del Monza Brocchi.