Ex amaranto, Charpentier ci riprova: prima convocazione con l’Ascoli

Prima la positività al Covid, poi due infortuni. L’esperienza in riva allo Stretto di Gabriel Charpentier, si è trasformata in un autentico calvario: appena una presenza per il promettente attaccante francese, andato ko contro il Lecce ad inizio secondo tempo. La Reggina, a malincuore ha deciso di terminare il prestito dal Genoa con sei mesi d’anticipo, nel corso del mercato di gennaio.

Alla corte di rossoblù, proprietari del cartellino, hanno bussato parecchi club di Lega Pro ed anche qualcuno di B, con il Grifone che alla fine ha deciso di cedere il ragazzo all’Ascoli, sempre con la formula del prestito.

Oggi, per Charpentier nasce un nuovo inizio: il classe ’99 è stato convocato per la prima volta da mister Sottil, in vista della gara di domani tra l’Ascoli ed il Venezia. Con la speranza che sia davvero la volta buona, e che la Dea Bendata torni a girarsi dalla parte di un giovane che nella scorsa stagione, ad Avellino, ha mostrato le sue grandi potenzialità, prima di subire il primo, gravissimo infortunio di una carriera che ancora può sorridergli.