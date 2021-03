[FOTO] Reggina vs Monza, un girone fa: gli amaranto reggono solo un tempo

28 novembre 2020, nona giornata di andata. Reduce da tre sconfitte di fila, sul campo della corazzata Monza la Reggina si presenta con qualche novità tattica: Mimmo Toscano rinuncia al trequartista dietro le due punte, inserendo un mediano in più e passando ad un 3/5/2 “puro”.

La mossa sembra funzionare, nel primo tempo gli amaranto non concedono praticamente nulla ai padroni di casa. Nella ripresa però, salta tutto. Prima Folorunsho lascia i suoi compagni in dieci per una doppia ammonizione davvero ingenua, poi Mota Carvalho sblocca il risultato con un colpo di testa. La Reggina non riesce a reagire, ed evita un passivo ancora più pesante grazie a Plizzari, che neutralizza un calcio di rigore di Boateng.

Monza 1 Reggina 0, per la compagine dello Stretto è il quarto ko di seguito.

Tabellino e fotoservizio.

MONZA-REGGINA 1-0

Marcatori: 54′ Mota Carvalho.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis (59′ Fossati), D’Errico (59′ Barillà); Boateng (79′ Colpani); Gytkjaer (59′ Maric), Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Bettella, Scaglia, Armellino, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin. Allenatore: Brocchi.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi (21′ Stavropoulos); Situm (80′ Rivas), Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty (59′ Denis). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Marcucci, Mastour Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Note: Al 56′ Plizzari (R) para un rigore a Boateng (M). Ammoniti: Gytkjaer (M), Boateng (M), Folorunsho (R), Barberis (M), Plizzari (R), Bellusci (M), Delprato (R). Espulso: al 47′ Folorunsho (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 3’pt; 4’st.