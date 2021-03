Alessio Scarpi: “Reggina-Monza? Nel calcio mai dire mai, come insegna Juve-Porto…”

L'amatissimo ex portiere è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud.

Due anni da grande protagonista. Alessio Scarpi ha indossato la maglia della Reggina in B, dal ’95 al ’97, lasciando ottimi ricordi nei tifosi amaranto e risultando decisivo, con le sue parate, ai fini del mantenimento della categoria.

Il classe ’73, oggi preparatore dei portieri del Genoa, è stato intervistato da Gazzetta del Sud.

“La Reggina di questa stagione? Il salto di categoria ha creato qualche difficoltà psicologica. La squadra adesso ha acquisito una propria fisionomia e gli ultimi dati sono confortanti. Ho accolto con dispiacere l’esonero di Mimmo Toscano, Baroni sta comunque facendo un buon lavoro. Gli amaranto a Pisa avrebbero meritato tre punti, il gruppo è destinato a crescere. La salvezza non credo sia un problema. Auguro alla mia ex squadra di tornare subito in serie A”.

Sulla gara col Monza: “L’entusiasmo della Reggina potrebbe fare la differenza. In partite del genere gli stimoli vengono da soli. Il Monza è forte, ma nel calcio mai dire mai. L’eliminazione della Juve per mano del porto insegna”. Su Nicolas: “E’ un portiere navigato. Ha dato sicurezza al reparto difensivo”.