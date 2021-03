Reggina-Monza: il sabato delle stelle. Denis-Menez contro Balotelli-Boateng

Stelle di un recente passato, neppure troppo lontano. Qualche anno fa incantavano i palcoscenici della Scala del calcio (San Siro), assoluti protagonisti della serie A italiana, vezzi autentici per i fantacalcisti più incalliti. Il Granillo di Reggio Calabria sabato si trasformerà, per un pomeriggio, in un nostalgico ed emozionante spettacolo, che solo l’assenza forzata di pubblico, potrà limitare nella sua incredibile potenza. Perché le distinte di Reggina e Monza, che si sfideranno per il campionato di serie B, rischiano di togliere il fiato e far scendere la lacrima ai più innamorati. In campo oltre 621 presenze in serie A: un’enormità, un pezzo di storia.

Reggina-Monza: coppie di classe

German Denis (condizioni fisiche permettendo) e Jeremy Menez con la maglia amaranto della Reggina, Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli con quella della corazzata Monza. C’è tutto in questi nomi ed in questa sfida, la qualità l’ecletticità, la capacità di essere calciatori mediatici in ogni gesto.

C’è Kevin-Prince Boateng, 34 anni, 118 partite e 18 gol con il Milan (in bacheca, solo per ricordarlo, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana), ed espereizna con il Barcellone stellare, con lo Schalke 04, con la Fiorentina. C’è Mario Balotelli, alla ricerca dell’ennesima occasione di riscatto, talento sopraffino, carattere ribelle, qualità indiscutibili: in serie B, al Monza, per conquistare la A sul campo e nuovamente da protagonista. Inter, Milan, City, ed un talento che con 140 presenze in serie A non vuole e non può più perdersi.

Palscoscenico Granillo

In amaranto sgomita per trovare una nuova maglia da titolare Jeremy Menez, tre a segno tre volte in questa serie B con la Reggina, una partenza da leccarsi i baffi, poi i primi guai muscolari ed una condizione che stenta a tornare. Finito in panchina nelle ultime uscite, proprio nella super sfida tra stelle, contro Boateng e Balotelli, il francese dovrà trovare le corde di una reazione da campione. Alle prese con fastidi fisici che ne mettono in dubbio la presenza, ma con la voglia di esserci che non manca mai, il Tanque German Denis, 241 volte in A, 73 gol, uno dei bomber più temuti dalle difese avversarie negli anni d’oro. No, Reggina-Monza non sarà una gara qualsiasi. Non potrà esserlo con questi nomi “in ballo”. C’è uno spettacolo alle porte, garantito.

vi.iel.