Reggina, il sondaggio della Lega B incorona Baroni: è il miglior allenatore del mese di febbraio

Quattordici punti in sei partite: il tecnico amaranto stacca tutti e riceve il riconoscimento della Lega B

Quattordici punti in sei partite. E’ il bilancio della Reggina di Marco Baroni nel mese di febbraio, un mese che ha visto gli amaranto macinare punti su punti e rimanere imbattuti per tutto l’arco delle sei uscite. Nel dettaglio, i numeri parlano di 4 vittorie e due pareggi, oltre ai 10 goal fatti ed ai 3 subiti, il tutto contornato da ben quattro clean sheet (tre dei quali consecutivi).

Numeri che certificano una crescita esponenziale della compagine calabrese, che nel mese di febbraio ha fatto meglio di ben 18 squadre del campionato cadetto (soltanto il Venezia alla pari degli amaranto). Un rendimento che, oltre a permettere a Denis e compagni di avanzare in classifica ed allontanarsi dalla zona calda, ha portato il tecnico Baroni a raccogliere i primi risultati di un percorso iniziato a dicembre ed ancora in atto. Ed i risultati conseguiti dall’allenatore fiorentino non sono passati inosservati.

I tifosi della Serie B, infatti, hanno eletto il tecnico amaranto come ”migliore allenatore del mese di febbraio”, attraverso il consueto sondaggio lanciato proprio dalla Lega B (che si ripropone mese dopo mese). Baroni e la Reggina, passo dopo passo…

LE GARE DISPUTATE A FEBBRAIO

Reggina-Salernitana 0-0

Pescara-Reggina 0-2

Reggina-Virtus Entella

Cosenza-Reggina 2-2

Reggina-Pordenone 1-0

Spal-Reggina 1-4