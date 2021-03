Le ultime da Monza: out anche Barberis

Seduta mattutina per il Monza, alla vigilia della partenza per Reggio Calabria. Oltre a Gytkjaer, i brianzoli nella città dello Stretto dovranno fare a meno anche di Barberis.

Di seguito, il report del club lombardo.

Antivigilia di Reggina-Monza con allenamento mattutino a Monzello per i biancorossi.

Alle 10.30 tutti in campo per l’attivazione motoria, prima di dividersi in tre gruppi per i torelli-pressing e la tattica con i possessi palla. Infine la partitella vinta ai rigori dai gialli sui rossi, dopo il 2-2 con i gol di Colpani, Pirola, Scozzarella e Balotelli.

Indisponibili Barberis e Gytkjaer. Domani alle 14 è prevista la rifinitura della vigilia e a seguire, la partenza per Reggio Calabria.