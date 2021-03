Gazzetta del Sud: Reggina, si ferma di nuovo Edera. In dubbio per il Monza

Tre calciatori in dubbio per la gara di sabato

Non arrivano buone notizie dall’infermeria amaranto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud, l’esterno offensivo Simone Edera non avrebbe “smaltito il problema fisico che l’ha tenuto in panchina a Pisa”. Questi due giorni saranno fondamentali per capire quante possibilità di recupero per il calciatore ci siano in vista della sfida di sabato contro il Monza al Granillo.

German Denis, scrive ancora Gazzetta del Sud, si è fermato nell’ultimo allenamento mentre Montalto è alle prese con il mal di schiena.