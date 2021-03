Monza, Scozzarella: “Episodi arbitrali? Molto viene amplificato quando ci siamo di mezzo noi”

Episodi arbitrali in favore del Monza? Matteo Scozzarella, intervistato dal Corriere dello Sport, ha minimizzato la questione.

“Molto viene amplificato quando c’è di mezzo il Monza. Chi gioca contro di noi- si legge su pianetaserieb.it-magari, trova anche queste soluzioni per metterci in difficoltà. Ma noi viviamo tutto in modo abbastanza sereno anche se certe frasi non fanno piacere. Gli errori a favore e contro sono sempre parte del calcio. A situazioni invertite noi abbiamo sempre parlato poco”.

Il centrocampista classe ’88, è arrivato alla corte di Galliani e Berlusconi a gennaio, dopo aver lasciato Parma. “Mi hanno subito fatto capire che sarebbero stati sei mesi impegnativi qui, verso un grande obiettivo. La proprietà è esigente con personalità forti. Parma? Probabilmente hanno inciso anche i problemi fisici, ma loro avevano in mente un tipo di progetto diverso, l’ho percepito. Quando c’è stata la possibilità del Monza, ho voluto prenderla al volo”.

Sul recente ruolino di marcia e su Barillà, già suo compagno in passato. “Ora gli avversari ci conoscono, abbiamo assimilato tutti i cambiamenti e sappiamo cosa vuole il mister. Chiaro che in qualcosa dobbiamo migliorare. A centrocampo io e Barillà ci conosciamo a memoria, giochiamo insieme da tanti anni avendo passato un lungo periodo anche a Parma e a Trapani. La corsa verso la promozione? Ci sono squadre che possiamo considerare delle sorprese, come il Venezia, in grado di essere protagoniste fino all’ultimo. Per il resto oltre all’Empoli, credo che Lecce e SPAL siano strutturate per vincere il campionato di B”.