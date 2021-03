Reggina, senti Di Chiara: “Monza? Non abbiamo paura di nessuno…”

L’impresa è possibile. Gianluca Di Chiara, ai microfoni della Gazzetta del Sud, carica gli amaranto in vista della sfida ad un’autentica corazzata quale è quella allestita dal duo Berlusconi-Galliani.

“Il Monza dispone di grandi individualità- si legge-ma non partiamo battuti. Stiamo bene e lotteremo per i tre punti. Possiamo farcela. All’andata riuscimmo a tenere testa, uscendo sconfitti con il minimo scarto. Stiamo lavorando con la solita intensità. E’ affascinante potersi confrontare con formazioni di un certo spessore. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Per fare risultato contro grandi avversari serve la prestazione perfetta.

Sullo 0-0 di Pisa. “A Pisa è stato un punto guadagnato, abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere ma va bene così. Fondamentale aver mosso la classifica. I nerazzurri hanno provato a metterci in difficoltà, ma abbiamo resistito non facendoli quasi mai tirare in porta”.

Il mancino di origini palermitane, si è subito ambientato in riva allo Stretto. Il mio futuro? Spero a Reggio. Ho trovato una famiglia al Sant’Agata. La concorrenza la vivo senza alcun problema. Giusto che il mister faccia le proprie scelte, consentendo a qualcuno di rifiatare. Si gioca ogni tre giorni, il turn over è indispensabile”.