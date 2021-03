Monza, Barillà: “Reggina ottima squadra, lo dimostra il girone di ritorno”

Un sabato dalle mille emozioni, ma dal fischio d’inizio non ci potrà essere spazio per i sentimenti. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud (clicca qui), Nino Barillà ha detto la sua sul match tra amaranto e biancorossi.

“Tolto qualche incidente di percorso, la Reggina è un’ottima squadra, così come dimostra il girone di ritorno. Prenderla sotto gamba sarebbe un errore enorme, ma sono certo che non succederà e che, come sempre, proveremo ad imporre il nostro gioco fin dall’inizio”.

Al Granillo, Barillà incontrerà Nicolas e Montalto, suoi compagni di squadra a Trapani nel campionato 2015/2016. “Due bravissimi ragazzi e due ottimi calciatori. Quell’anno sfiorammo la serie A, li saluterò con grande piacere.