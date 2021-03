Reggina, il report odierno: Denis in dubbio per sabato

Verso Reggina-Monza: amaranto in campo questa mattina, problemi per il centravanti argentino.

Prove tattiche e partitelle a tema per la Reggina di mister Baroni, allenatasi stamattina in un centro sportivo Sant’Agata che da qualche mese è tornato ad essere super-blindato. Cattive notizie per quanto riguarda El Tanque Denis, il quale ha accusato un problema fisico.

Di seguito, il report del club.

Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata per proseguire il percorso di avvicinamento a Reggina-Monza. In un’intensa seduta tattica mister Baroni, di concerto con l’intero staff, ha provato varie situazioni di gioco, riproponendole in partitelle a tema caratterizzata da spazi stretti e possesso palla.

Nel corso della sessione di allenamento German Denis ha accusato un problema di natura fisica che sarà oggetto di valutazione nelle prossime ore.

Domani la squadra effettuerà una seduta mattutina.