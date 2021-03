Monza, non solo Boateng-Balotelli: ecco la cooperativa del gol di Brocchi

Le grandi firme di Mario Balotelli e Kevin Boateng, il Monza del presidente Berlusconi si gioca la promozione nella massima serie forte di un calciomercato da assoluta protagonista, stellare in alcuni movimenti in entrata. Ma l’organico a disposizione di mister Brocchi, consente al tecnico alternative tecniche di grande affidabilità, con calciatori esperti e in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. E non è un caso, infatti, che il Monza oltre ai nomi di prestigio più noti, sia una vera e propria cooperativa del gol, che sfrutta il modulo offensivo, mandando in rete più giocatori.

Monza, cooperativa del gol

Se si eccettua Davide Diaw, colpo invernale, a quota 10 reti in campionato ma tutte con la maglia del Pordenone, proprio l’ex Milan Kevin Prince Boateng, giocatore duttile schierato in questo campionato in tutte le posizioni del reparto offensivo, al momento è il miglior marcatore dei brianzoli con 5 reti messe a segno, alle quale bisogna aggiungere già i 4 assist forniti ai compagni. In attesa che Balotelli recuperi la migliore condizione fisica e diventi decisivo per il rush finale (2 reti al momento per l’ex City), Brocchi si coccola gli altri uomini di un attacco extralusso: su tutti il nazionale danese Christian Gytkjaer, al suo primo anno in Italia, già quota 6 reti e con la doppia cifra nel mirino, così come il suo compagno di reparto, Dany Mota, che ha timbrato 5 volte il cartellino.

A centrocampo non scherzano

Ma nei 37 gol messi a segno dal Monza fino ad ora in campionato, c’è tanta benzina rifornita dal centrocampo, con Davide Frattesi a quota 5 e l’ex amaranto Nino Barillà fermo a 3. Numeri che testimoniano come il gioco dei biancorossi coinvolga diversi interpreti in zona offensiva, una caratteristica diventata forza in più per i ragazzi di mister Brocchi e sulla quale la Reggina sabato dovrà essere attenta oltre ogni aspetto maniacale.

CELESTINO CASEDONTE