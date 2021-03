Monza, il ds Antonelli: “Reggina? Incontreremo una squadra forte”

Guai a sottovalutare la Reggina. Il ds del Monza, Filippo Antonelli, tiene alta la concentrazione dei biancorossi, alla vigilia del match di sabato pomeriggio.

Questo il pensiero di Antonelli, intervistato da Rtc.

“La Reggina, dopo il cambio dell’allenatore, ha dimostrato una certa continuità. È una squadra solida- si legge su tuttomonza.it, mi aspetto una gara combattuta, difficile. Gli amaranto hanno giocatori importanti. Quando viene il Monza, non so per quale motivo, si tira fuori sempre quel qualcosa in più. Noi sappiamo benissimo che incontriamo una squadra forte. Ci è già successo di incappare in qualche sconfitta con squadre che non sono in posizioni bellissime. Sappiamo che ci aspetta una Reggina che vorrà fare bella figura”.