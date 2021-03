La Nazione: “Pisa, altri due calciatori positivi al Covid”

Salgono a quattro i positivi al Covid nelle fila del Pisa, avversario della Reggina lo scorso sabato pomeriggio. A riportalo, è l’edizione odierna de La Nazione.

Dopo Luca Vido e Danilo Soddimo è la volta di Giuseppe Mastinu e Antonio Caracciolo a essere positivi al Covid-19. La conferma è arrivata, da ambienti vicini al gruppo squadra, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo un susseguirsi di voci incontrollate”.

Il club nerazzurro, al momento, non può usufruire di alcuna richiesta di rinvio. “La società-prosegue il quotidiano toscano-, secondo quanto emerge, da ieri infatti ha intensificato i tamponi, con un test al giorno, per un protocollo molto stringente da seguire. Il Pisa non può chiedere ancora il rinvio di alcuna partita, dovendo raggiungere più di otto indisposizioni solo per Covid-19”.