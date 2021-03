Primavera 2, sabato Reggina-Salernitana: programma ed arbitri

Dopo il pesante ko di Crotone, la Reggina Primavera tornerà sul campo del centro sportivo Sant’Agata, per affrontare la Salernitana: amaranto penultimi con 7 punti,, granata fanalino di coda con 3. Calabresi e campani scenderanno in campo sabato mattina alle ore 11, così come quasi tutte le altre squadre che daranno vita alla 13^ giornata (Pescara-Napoli, è l’unica partita in programma alle ore 14:30). Rinviata Spezia-Crotone.

Ad arbitrare il match, sarà il signor Pashuku di Albano Laziale, coadiuvato dai guardalinee Grasso di Acireale e Fraggetta di Catania).

Di seguito, programma completo e classifica.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 13^ GIORNATA

Cosenza-Virtus Entella sabato ore 11:00

Arena di Torre del Greco (Parisi di Bari e Colavito di Bari)

Lecce-Frosinone sabato ore 11:00

Miele di Nola (Termoli e Dell’Arciprete di Vasto)

Pescara-Napoli sabato ore 14:30

Crezzini di Siena (Catucci di Pesaro e Voytuk di Ancona)

Pisa-Benevento sabato ore 11:00

Rinaldi di Bassano del Grappa (D’Ilario di Tivoli e Vettorel di Latina)

Reggina-Salernitana sabato ore 11:00

Pashuku di Albano Laziale (Grasso di Acireale e Fraggetta di Catania)

CLASSIFICA

Pescara 28

Lecce 23*

Virtus Entella 21

Crotone 15*

Spezia 15**

Benevento 15 **

Pisa 13

Frosinone 12 **

Napoli 11 ****

Cosenza 11 **

Reggina 7 * (*vs Napoli)

Salernitana 3 ***

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno