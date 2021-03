Monza, Pirola: “A Reggio per i tre punti”

Contro il Pordenone ha giocato da titolare al centro della difesa, raggiungendo la sua quarta presenza in campionato. Lorenzo Pirola, classe 2000, sta vivendo la sua prima stagione da calciatore professionista.

Il giovane difensore di proprietà dell’Inter, è stato intervistato dal portale pianetaserieb.it: tra gli argomenti trattati, l’imminente sfida dei brianzoli sul campo della Reggina.

“Sicuramente dovremo ripetere una prestazione simile a quella vista contro il Pordenone. E’ certo che il destino della squadra dipende da noi stessi: abbiamo un organico importante ed è necessario mettere in campo voglia e cattiveria per imporsi sull’avversario. Dovremo approcciare al meglio la partita per portare a casa altri tre punti, che potrebbero rivelarsi fondamentali”.