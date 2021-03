La Reggina prepara la sfida al Monza: Edera e Menez in campo

Confermato il ritorno in campo di Jeremy Menez e Simone Edera nell’allenamento odierno della Reggina che prepara la sfida al Monza. Lo si evince dal report quotidiano diramato dalla società amaranto.

“Stamane il gruppo ha effettuato una prima fase di attivazione muscolare in palestra, prima di proseguire sul campo numero 2 il lavoro di giornata. Prove tattiche in fase di possesso e non possesso, con partitella finale a tutto campo. I calciatori Jérémy Ménez e Simone Edera hanno partecipato all’intera sessione di allenamento. Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina” si legge sul sito della Reggina.