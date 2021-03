[FOTO] Accadde oggi: Reggina, l’ultima perla prima dello stop forzato…

8 marzo 2020, Lega Pro girone C, 30^ giornata. L’incubo Coronavirus ormai è una certezza, l’Italia ed il mondo del calcio stanno per fermarsi. Az Picerno e Reggina, scendono in campo al Viviani di Potenza in un clima surreale: si gioca a porte chiuse, fino a qualche ora prima c’era stato il serio rischio che la sfida, così come tutte le altre in programma, non andasse neanche in scena.

Gli amaranto fanno valere la loro supremazia contro un avversario volenteroso, colpendo con un gol per tempo: apre Paolucci, chiude Sarao (per entrambi, il primo ed unico gol con la maglia della Reggina). Una vittoria dal sapore “strano”, tra contentezza e preoccupazione per quello che sta avvenendo fuori dal rettangolo di gioco. Il giorno dopo, il calcio italiano ufficializzerà lo stop, mentre il Premier Conte decreterà il lockdown per tutta la nazione. A differenza di serie A e serie B, La Lega Pro tornerà in campo solo per playoff e playout, ma la corazzata di Mimmo Toscano, con 9 punti di vantaggio sul Bari, otterrà ugualmente un meritatissimo ritorno in B.

Di seguito, le foto della gara.