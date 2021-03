[FOTO] Reggina vs Pisa, un girone fa: i nerazzurri vincono, gli amaranto cambiano l’obiettivo…

Ultime News

Intervistato da DAZN nell’immediato post-partita, il centrocampista amaranto Micheal Folorunsho ha così commentato il pareggio a reti bianche tra Pisa e Reggina. “Siamo venuti a Pisa per cercare la vittoria ma...

Reggina

06/03/2021 | A cura di Antonio Calafiore

Zero a zero in terra toscana: gli amaranto riprendono a muovere la classifica dopo il ko di Empoli e salgono a quota 33 punti: sabato prossimo al ”Granillo” arriverà il Monza La Reggina torna da Pisa con un punto e...