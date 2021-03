Il Pisa in casa: troppi pareggi, ma l’imbattibilità dura da quattro mesi

Sotto la Torre, impera il segno “X”. Nei tredici incontri casalinghi fin qui disputati infatti, il Pisa ha pareggiato ben 9 volte, e tra le proprie mura è reduce da ben quattro pareggi consecutivi. Il dato positivo invece, riguarda un’imbattibilità che dura dallo scorso 28 novembre, quando il Cittadella espugnò l’Arena Garibaldi/Romeo Anconetani con un “pesantissimo” 1-4: è stata quella, l’unica sconfitta casalinga dei ragazzi di D’Angelo.

Il bilancio complessivo è di diciotto punti, frutto di tre vittorie, nove pareggi ed una sconfitta, per un totale di quindici gol e fatti e quindi subiti. Solo contro il Pescara ed il Frosinone, i nerazzurri non hanno trovato la via della rete.

PISA, IL RENDIMENTO INTERNO

Pisa-Cremonese 1-1

Pisa-Monza 1-1

Pisa-Cittadella 1-4

Pisa-Ascoli 2-1

Pisa-Pordenone 1-0

Pisa-Pescara 0-0

Pisa-Chievo 2-2

Pisa-Brescia 1-0

Pisa-Reggiana 1-0

Pisa-Frosinone 0-0

Pisa-Salernitana 2-2

Pisa-Empoli 1-1

Pisa-Vicenza 2-2