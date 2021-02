Reggina, Montalto: “Siamo tutti sul pezzo, sappiamo cosa vogliamo”

Adriano Montalto, autore del secondo gol amaranto a Ferrara, in terzo dal suo arrivo a Reggio, è intervenuto subito dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN.

“Siamo tutti sul pezzo, sappiamo cosa vogliamo, abbiamo capito il gioco del mister e lo applichiamo. Sul 2-0 e con l’uomo in più tutto è diventato più facile, volevo però fare i complimenti alla Spal che anche in dieci ha fatto una grande partita. Il mister vuole tutti sempre concentrata e a 100%, l’adrenalina della partita a volte porta chi ha un carattere un po’ più acceso ad avere qualche scontro. L’Empoli martedì? Quando giochi con la prima in classifica sai di affrontare la squadra più forte, ce la metteremo tutta per fare punti. La classifica? Prima salviamoci, al resto penseremo dopo.”