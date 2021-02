Accadde oggi: Rivas gela il Ceravolo, il derby è nuovamente amaranto

26 febbraio 2020, Lega Pro girone C, 9^ giornata di ritorno. Mentre l’incubo Coronavirus sta cominciando a far tremare anche l’Italia, la Reggina si presenta di mercoledì sera sul campo del Catanzaro, per una delle classiche del calcio nostrano. Partita attesissima da entrambe le tifoserie, che alla vigilia hanno caricato le loro squadre verso un solo obiettivo: vincere. La capolista di Mimmo Toscano cerca conferme importanti sulla strada che porta alla B, l’undici di Auteri punta a scalare posizioni nella griglia playoff.

Si gioca di fronte a circa 7.000 spettatori, gli amaranto sono privi di gran parte della tifoseria organizzata a causa dell’obbligo della “tessera del tifoso”, ma vengono comunque sostenuti da 300, rumorosissimi tifosi. Dopo le scintille dell’andata, il derby è molto nervoso e poco spettacolare. La svolta, arriva nella ripresa. Mimmo Toscano indovina tutti i cambi, compreso quello che porta all’ingresso di Doumbia. Proprio l’ex Lecce, al minuto 62 si inventa un assist stupendo per Rivas, il quale da due passi mette alle spalle di Bleve e fa esplodere il settore ospiti. Nel finale, il Catanzaro prova a riversarsi nell’area della capolista, ma in pieno recupero il colpo di testa a botta sicura di Carlini finisce sul palo.

Catanzaro 0 Reggina 1: è la svolta definitiva, un’altra perla di una stagione da incorniciare…

Di seguito, il tabellino e la fotogallery del match.

SERIE C GIRONE C – 28^ giornata

Catanzaro-Reggina 0-1 – Il tabellino

Marcatori: 62′ Rivas

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, De Risio Corapi, Contessa (70′ Iuliano); Kanoute (60′ Carlini), Bianchimano (67′ Di Piazza), Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Urso, Statella, Novello, Pinna, Quaranta, Bayeye. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas (54′ Nielsen), De Rose (88′ De Francesco), Rubin (46′ Liotti); Rivas; Reginaldo (73′ Sarao), Denis (54′ Doumbia). A disposizione: Farroni, Gasparetto, Marchi, Rolando, Paolucci, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Bergamo).

Note – Spettatori 6.678, di cui 306 ospiti. Ammoniti: De Rose (R), De Risio (C), Giannone (C), Rivas (R), Blondett (R), Rolando (R) dalla panchina, Corapi (C), Garufo (R), Sarao (R), all. Toscano (R) Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1’pt; 4’st.