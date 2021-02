(Ri)visti da vicino: il Pordenone raccontato da Giuseppe Palomba (TuttoPordenone.com)

Il collega Giuseppe Palomba illustra la situazione in casa Pordenone in occasione della gara di ritorno con gli amaranto

Sette vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte, per un totale di 32 punti in classifica (nono posto). È questo il bilancio attuale del Pordenone, che domenica 21 febbraio alle ore 15 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. A pochi giorni dal match, abbiamo (ri)contattato Giuseppe Palomba, direttore di TuttoPordenone.com, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione in questo girone di ritorno.

IL BILANCIO DOPO IL GIRONE D’ANDATA- ”Sicuramente è più che positivo. Appena alla sua seconda stagione di serie B della centenaria storia della società, il Pordenone è nono in classifica nel campionato cadetto più difficile degli ultimi dieci anni. La rosa è stata completamente rivoluzionata e ringiovanita rispetto all’esaltante passata stagione dove si è arrivati da matricola alle semifinali play-off. Credo che anche quest’anno saprà ripetersi ed esaltare i propri tifosi come l’anno scorso anche non raggiungendo gli stessi risultati sportivi…”

LA SQUADRA- ”Il Pordenone applica a regola d’arte il pensiero di Tesser. Il modulo è il collaudato 4-3-1-2, caratterizzato dal solido ed intercambiabile blocco difensivo composto da Camporese, Barison, Bassoli e Vogliacco. A differenza della passata stagione, dove la squadra sfruttava al massimo le occasioni e capitalizzava da palle inattive quali corner e calci di punizione, quest’anno la squadra ha gamba, velocità e freschezza che la rendono spesso imprevedibile in fase offensiva, un aspetto notatosi soprattutto in trasferta. La sua forza è il collettivo”.

IL MERCATO INVERNALE- ”Tremolada e Diaw in uscita, Morra, Biondi e Finotto in entrata. Sono queste le operazioni del Pordenone nel mercato invernale. Movimenti che hanno suscitato non poche perplessità nel popolo neroverde. Stato d’animo comprensibile in chi si augura che la squadra del cuore raggiunga sempre il migliore dei risultati. Ambizione accresciuta dall’impresa compiuta dalla truppa del komandante Tesser che la scorsa stagione, partita per conservare il posto appena conquistato in serie B, è arrivata sino alle semifinali playoff per la promozione in serie A. Toccherà ancora una volta al re Mida Attilio Tesser trasformare il tutto in oro. I tifosi ne sono più che convinti”.

IL MODELLO PORDENONE– ”L’ottima ossatura societaria costruita dal presidente Lovisa è il vero punto di forza del club da circa 13 anni: lavoro, programmazione e competenza è sicuramente il punto di forza di questa società. La società è in forte crescita, ha saputo mettere le persone al posto giusto ed assieme a lei cresce tutto il movimento che le ruota attorno. Hanno il merito di aver creato finalmente una cultura calcistica in città.

L’OBIETTIVO- ”L’obiettivo dichiarato dalla società è di una salvezza tranquilla e portare avanti il progetto che vede i neroverdi lanciarsi verso palcoscenici più importanti nel giro di 3 anni. Inoltre, l’ambiziosa proprietà non ha mai nascosto le intenzioni di voler realizzare uno stadio in città e di proprietà in modo da permettere ai propri tifosi la possibilità di seguire da vicino le valorose gesta dei propri beniamini”.

COME ARRIVA IL PORDENONE- ”Il Pordenone arriva con l’umore sicuramente basso considerata la sconfitta interna di sabato scorso con il Cittadella ma voglioso di riscatto e riprendere il cammino di avvicinamento alla zona play off. Inoltre può contare sulla solidità difensiva (la seconda del torneo) e l’ottimo score esterno dove ha totalizzato 19 dei 32 punti in classifica. Nota dolente le assenze per squalifica di mister Tesser e quelle degli indisponibili Bassoli (rientro previsto per fine mese), Calò, Pasa e Mallamo ai quali si aggiunge Finotto ultimo arrivato in questa sessione di mercato invernale”.