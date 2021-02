Reggina, incontro Gallo-Totti nella capitale: “Una grande emozione”

Ultime News

Falcidiato dall’emergenza Covid 19, il girone I di serie D prova a rimettere insieme i cocci di una stagione travagliata. Nel pomeriggio di oggi, sono andati in scena tre recuperi, relativi alla 9^, alla 10^ ed alla 12^...

Mattinata di lavoro per la Reggina. Archiviato il derby di Cosenza, gli uomini di Baroni hanno cominciato a preparare la sfida casalinga di domenica, che li vedrà opposti al Pordenone. Nessuna notizia sugli infortunati, anche se...

Reggina

Allarme in difesa per la Reggina. Qualora l’infortunio di Stavropoulos venisse confermato, al pari della ricaduta di Cionek, gli amaranto, in vista della gara col Pordenone, si ritroverebbero con Loiacono e Dalle Mura unici...