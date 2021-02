Primavera 2, programma ed arbitri: Reggina a caccia del bis col Pisa

Reggina-Pisa aprirà la nona giornata del girone B del campionato Primavera 2. Amaranto e nerazzurri scenderanno in campo al Sant’Agata, domani mattina, con calcio d’inizio alle 11. I ragazzi di Falsini, dopo aver centrato il primo successo ed abbandonato l’ultimo posto grazie alla vittoria di Frosinone, puntano ad un altro, doppio obiettivo: in caso di seconda vittoria infatti, Bezzon e compagni scavalcherebbero i diretti avversari.

Ultime News

Dilettanti Emergenza Covid, ennesimo rinvio per il Roccella 12/02/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Mentre la Cittanovese è riuscita a rivedere finalmente la luce in fondo al tunne, e lo stesso San Luca tornerò in campo dopo lo stop di domenica scorsa, in casa Roccella continua a tenere banco l’emergenza Covid. Gli...