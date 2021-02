Dai tre punti d’oro al terzo clean sheet di fila: le ”cinque verità” di Reggina-Virtus Entella

Dai tre punti d’oro al terzo clean sheet: le ”cinque verità” di Reggina-Virtus Entella secondo RNP.

✅’SPORCHI’ MA EFFICACI- Il calcio champagne non è di certo l’elemento che ha caratterizzato la sfida del ”Granillo” tra la squadra di Baroni e quella di Vivarini. In quella che si può definire una gara rognosa, fatta più di scontri fisici che strategie tattiche, agli amaranto va dato il merito di essere riusciti a conquistare l’intera posta in palio sfruttando l’episodio (legittimo) del calcio di rigore e gestire il risultato. Non è stata la Reggina propositiva e votata all’attacco vista nelle ultime giornate, ma è anche grazie a queste vittorie che si acquisiscono importanti punti salvezza e consapevolezza dei propri mezzi.

✅TRE PUNTI D’ORO- Già, punti salvezza. La Reggina ne ha conquistati sei nelle ultime due giornate, battendo le ultime due della classe e, cosa più importante, non sbagliando laddove un passo falso sarebbe potuto costare caro in termini di classifica. La squadra sta rispondendo presente agli scontri salvezza, con la consapevolezza che da qui in avanti ogni gara equivarrà ad una battaglia (Cosenza in primis). Anche contro l’Entella l’importante era vincere e la vittoria ha rappresentato la più grande verità di giornata…

✅MONTALTO, DUE SU TRE…- La Reggina, prima del suo arrivo, era andata in gol con gli attaccanti per quattro volte sulle diciassette reti totali realizzate. Rete di Denis all’Adriatico a parte, in tre partite Adriano Montalto ha già realizzato la metà di quei gol che i tre attaccanti amaranto (Ménez, Denis e Lafferty) siglarono in venti gare. Il centravanti di Erice sta subito rispondendo sul campo, dove ha già doppiamente timbrato il cartellino dei marcatori. La verità è che la Reggina necessitava di un attaccante che andasse in gol con una certa frequenza e Montalto, ad oggi, sta dimostrando di poter essere quel tipo di attaccante…

✅ALTRO CLEAN SHEET- Si dice che il ‘tre’ sia il numero perfetto, ma chi lo sa. Sicuramente, in casa Reggina è quello che ‘attrae’ di più al momento. Tre come i punti conquistati contro l’Entella, tre come gli stessi con i quali si è usciti vittoriosi da Pescara, tre come le partite consecutive in cui gli amaranto hanno mantenuto la propria porta inviolata (l’ultima volta in un singolo campionato di B nel gennaio 2011). Si scrive clean sheet, si legge solidità difensiva…

✅SI SCRIVE FOLORUNSHO, SI LEGGE CERTEZZA- Corre, avanza, recupera, lotta, è decisivo. Prosegue il magic moment di Michael Folorunsho, oramai una certezza per la squadra di Baroni. Il rigore trasformato da Montalto al 12′, poi valso i tre punti, porta anche la sua firma, in quanto è stato proprio del numero 90 lo spunto (derivato da una finta di corpo) che ha scaturito il penalty. Da trequartista ad esterno destro con la stessa intensità nei cambi a partita in corso di Baroni, del quale ne è diventato un jolly e, probabilmente, anche un giocatore imprescindibile. Peccato che non sia un giocatore di proprietà…