Reggina-Entella, le pagelle amaranto: tre punti d’oro, Montalto match-winner

Tre punti d’oro. La Reggina batte anche l’Entella e vola a quota 25 punti in classifica. Di seguito, le pagelle targate ReggioNelPallone.it:

Nicolas 6: svolge l’ordinario e non è mai chiamato ad interventi superlativi contro un Entella poco pericoloso

Lakicevic 6: non affonda più di tanto, ma è preciso ed efficiente in fase difensiva

Cionek 6: balbetta in qualche circostanza nel primo tempo, quasi impeccabile nella ripresa. Alza il muro e guida il reparto difensivo al terzo clean sheet consecutivo

Stavropoulos 6,5: altra prestazione di buon livello. Non appare mai in difficoltà, ha tutto sotto controllo…

Di Chiara 6: anche per lui gli affondi sono stati pochi rispetto alle ultime uscite. Molto meglio in fase difensiva, dove sbarra più volte la strada al suo diretto avversario, limitandone i cross e gli inserimenti. Dal 93′ Loiacono s.v.

Crisetig 6: si vede accerchiato da maglie biancocelesti che gli impediscono di costruire come lui vorrebbe, limitandolo a semplici passaggi. Va in difficoltà dinnanzi al pressing avversario e fatica ad uscirne, ma aiuta in fase difensiva

Bianchi 5,5: piuttosto in ombra, lavora prettamente in fase di non possesso dal momento in cui non riesce a smarcarsi e proporre la giocata e inserirsi. Dal 67′ Crimi 6: lotta e dà sostanza ad un centrocampo in sofferenza. Ringhia sugli avversari (fino a qualche settimana fa suoi compagni di squadra) come fosse un pitbull…

Edera 6,5: corsa e qualità, ma va anche vicinissimo al gol del raddoppio al 36′, quando la sua conclusione termina di poco al lato del palo. Devastante con le sue falcate palla al piede per vie centrali. Dal 67′ Liotti 6: approccia bene la gara, tenta anche il colpaccio in attacco con una rovesciata che avrebbe rappresentato il gol dell’anno (ad un anno esatto da quel bolide dalla distanza contro la Ternana).

Folorunsho 7 (il migliore in campo): corre, fa a sportellate, ci mette grinta ed intensità e si guadagna il rigore all’11’. Altra gara sontuosa per l’italo-nigeriano, costantemente a caccia del pallone e sempre in anticipo sugli avversari

Rivas 5,5: torna in campo dal 1′ dopo circa un mese ma non riesce ad incidere come avrebbe voluto. Si muove tanto tra le linee ma spesso si perde in individualismi. Dal 63′ Okwonkwo 5,5: non entra benissimo in partita, poi un al 76′ va vicino al pareggio con un destro strozzato che viene respinto da Russo. Fatica ad entrare nei meccanismi della squadra ed è fisiologico visto il suo recente arrivo, ma l’approccio all’esordio non è stato dei migliori..

Montalto 6,5: match-winner. Il suo è stato un rigore pesante, che alla fine è valso i tre punti. Oltre a questo, ha tentato di centrare la porta in due occasioni (un colpo di testa ed un tiro dalla distanza) ma senza riuscirci. Dal 63′ Denis 6: si vede poco in zona gol, ma accorcia per dare una mano alla squadra. Simbolica la sua copertura difensiva al 90′, quando allontana il pallone dai piedi di un avversario in area di rigore.

Baroni 6,5: la sua squadra non brilla come nelle ultime uscite, ma porta a casa una vittoria importantissima. Il quarto risultato utile consecutivo (secondo successo di fila) è un dato che certifica una certa crescita, alla quale adesso va data sempre più continuità. Oggi la priorità era vincere: obiettivo centrato…