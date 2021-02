Reggina-Virtus Entella, la probabile formazione amaranto: corsa a due per sostituire Ménez

Continuità. Cerca questo la Reggina di mister Baroni nella sfida di domani sera contro la Virtus Entella, valida per il 22° turno del campionato cadetto (il terzo del girone di ritorno). Dopo i tre risultati utili consecutivi (i pareggi con Frosinone e Salernitana ed il successo contro il Pescara), gli amaranto sono costantemente a caccia di punti salvezza che li porterebbero a distaccarsi dalla zona play-out, intorno alla quale annaspano oramai da diverso tempo.

Per la sfida contro i liguri, mister Baroni non recupera Micovschi e Situm e fa i conti con una nuova assenza, rappresentata dallo stop di Faty, nuovamente out. Fuori per squalifica Jérémy Ménez, recuperati pienamente, invece, Rivas e Delprato.

Il tecnico amaranto, salvo ribaltoni, dovrebbe andare (per quanto possibile) di conferme, dalla retroguardia al reparto offensivo. Davanti a Nicolas, infatti, prende corpo la conferma della linea a quattro che ha ben figurato a Pescara, con Lakicevic e Di Chiara sulle fasce e la coppia Cionek-Stavropoulos in mezzo. Non dovrebbero esserci variazioni neanche in cabina di regia, dove l’inamovibile Crisetig e l’ex di turno Crimi faranno da primo scudo alla difesa.

L’altra inamovibilità, ad oggi, si chiama Folorunsho. Le ottime prestazioni dell’italo-nigeriano hanno convinto Baroni, che continuerà a schierarlo sulla trequarti. Alla sua destra, l’ex Bari avrà Edera, mentre a sinistra, vista l’assenza di Ménez, il compagno di reparto sarà diverso dal solito. Sull’out mancino, infatti, è in atto un ballottaggio serratissimo tra Rigoberto Rivas e Orji Okwonkwo, con l’honduregno che sembrerebbe essere leggermente favorito sull’esterno di proprietà del Bologna. In avanti, invece, la certezza si chiama Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Rivas-Okwonkwo 51-49%

SQUALIFICATI: Ménez

INDISPONIBILI: Faty, Micovschi, Situm

NON CONVOCATI PER SCELTA TECNICA: Gasparetto, Rossi, Vasic.