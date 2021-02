La Reggina torna alla vittoria: Denis e Montalto stendono il Pescara

Una Reggina formato trasferta sbanca l’Adriatico di Pescara grazie alle reti degli attaccanti Denis e Montalto. Gli amaranto toccano quota 22 punti in classifica ed escono momentaneamente dalla zona play-out. Mercoledì ci sarà l’infrasettimanale contro l’Entella

Finalmente i tre punti. La Reggina esce vittoriosa dalla sfida dell’Adriatico contro il Pescara, battendo a domicilio la compagine locale dell’ex Breda per due reti a zero. A fronte di una gara dominata per lunghissimi tratti, gli amaranto trovano le reti che valgono i tre punti nella ripresa, con Denis che apre le danze e Montalto che archivia una vittoria meritata (la prima del nuovo anno). Decisive le mosse di Baroni nella ripresa.

Pronti via e la gara acquisisce subito un ritmo ben definito, che sarà poi la sintesi della prima frazione di gioco. La Reggina prende in mano le redini del gioco e tenta di sfondare in avanti, dove però il Pescara si mostra sin da subito attento e concede le briciole dagli ultimi 25 metri alla porta di Fiorillo, il quale, un po’ come Nicolas, chiude il primo tempo con i guantoni semi-bianchi. Quest’ultimo, infatti, deve aspettare al 43′ prima di intervenire su un tiro in porta degli amaranto, che ci provano con una conclusione centrale di Edera dall’interno dell’area di rigore. Prima di lui, invece, era stato Ménez a tentare la conclusione in porta, seppur il suo tiro sia stato murato dalla difesa abruzzese. Di Tabanelli, invece, l’unico tiro in porta della squadra di Breda, la quale ha inscenato una gara prettamente di attesa e ripartenza, sfruttando gli errori degli amaranto in fase di costruzione.

Nella ripresa il monologo non cambia, con la squadra di Baroni che mette alle corde un Pescara indolente che non le fa mai male. Baroni dà una scossa con i cambi (dentro Denis e Bianchi) e la Reggina, che mette in atto un vero e proprio assedio nella metà campo abruzzese, al 63′ va vicina al gol. Appena entrato, lo stesso Denis riceve un cross rasoterra di Lakicevic e manda il pallone di poco fuori, impattando male al momento della conclusione. Per la Reggina è l’occasione più ghiotta della partita, il ‘Tanque’ si dispera e promette un riscatto che arriva dieci minuti più tardi con un’azione molto simile. Il cross è sempre rasoterra ed effettuato da Lakicevic, sul quale l’argentino si avventa calciando di prima intenzione ed insaccando il pallone in rete.

Il Pescara accusa il colpo, gli amaranto trovano finalmente il gol, si esaltano e, sei minuti dopo, trovano anche il raddoppio. Altra azione dalla destra, ma questa volta il cross è di Bianchi. Montalto anticipa il diretto avversario sul primo palo e devìa in rete, siglando il suo primo gol con la maglia della Reggina. Gara letteralmente chiusa, al punto che la timida reazione del Pescara non arreca pericoli agli amaranto, che vanno anche vicini al tris con Liotti (conclusione salvata sulla linea da Bellanova).

Tre punti d’oro per la squadra di Baroni, che sbanca l’Adriatico e porta a casa la prima vittoria del 2021.