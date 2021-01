Accadde oggi: Vigiani-Barreto, la rimonta di Bergamo

27 gennaio 2008, serie A, prima giornata di ritorno. Forte di sette punti in tre partite, la Reggina di Renzo Ulivieri è tornata a vedere più da vicino la salvezza. Sul campo dell’Atalanta tuttavia, le cose non stanno andando per niente bene. La truppa di Del Neri conduce per 2-0, per effetto dei gol di Rivalta al 18′ e di Langella al 46′. In campo sembra ci sia una sola squadra, con Campagnolo che si fa perdonare l’evidente errore sul primo gol atalantino, evitando un passivo ancora più pesante.

Nel giro di sei minuti tuttavia, accade quello che in pochi si sarebbero aspettati. Al 61′ Luca Vigiani sorprende la difesa bergamasca sull’assist di Barreto, ed infila Coppola con una conclusione di giustezza che sbatte sul palo prima di insaccarsi. Al 67′, la rimonta è completa: Ceravolo semina il panico sulla destra e mette in mezzo, laddove Barreto stavolta decide di fare tutto da solo, scaricando un destro imprendibile. Sei minuti di fuoco, che valgono un incredibile 2-2.

Per l’Atalanta gli applausi scroscianti si trasformano in fischi la festa è tutta per i reggini presenti nel settore ospiti dell’Atleti Azzurri d’Italia (nella foto).

Di seguito, il tabellino della sfida.

ATALANTA-REGGINA 2-2

Atalanta: Coppola; Rivalta, Carrozzieri, Pellegrino, Bellini; Ferreira Pinto, Tissone, Guarente (23’ st Paolucci), Langella (16’ st De Ascentis); Doni (32’ st S. Inzaghi); Floccari. Allenatore: Del Neri.

Reggina: Campagnolo; Aronica, Valdez, Cirillo (4’ st Missiroli); Lanzaro, Barreto, Tognozzi, Modesto; Vigiani, Brienza (41’ st Cascione); Stuani (4’ st Ceravolo). Allenatore: Ulivieri.

Arbitro: Gava di Conegliano

Marcatori: 18’ pt Rivalta, 1’ st Langella, 16’ st Vigiani, 22’ st Barreto.

Note- Spettatori 10.000. Ammoniti Tissone, Doni, Barreto, Langella, Valdez, Lanzaro, Carrozzieri, Ceravolo. Recupero 0’ pt, 4’ st.