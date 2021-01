Giudice Sportivo, in tre saltano Reggina-Salernitana

Le decisioni del Giudice Sportivo in vista della prima di ritorno: fermati 13 calciatori, tutti per un turno.

Niente possibilità di ricorso per Lorenzo Crisetig, ammonito allo Stirpe nell’azione che ha visto commettere fallo Thiago Cionek . Così come anticipato ieri da ReggioNelPallone, il referto arbitrale ha evidenziato che l’ammonizione del numero 8 è avvenuta per proteste, il che costringe l’ex Inter a saltare la sfida con la Salernitana. Out anche Gianluca Di Chiara, anch’esso fermato per un turno, dopo aver rimediato la quinta ammonizione stagionale. Quinta sanzione ed una giornata di squalifica pure per Casasola, terzino dei granata.

Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

SQUALIFICHE CALCIATORI

1 turno: Spalek (Brescia), Corsi (Cosenza), Haas (Empoli), Perticone e Proia (Cittadella),Tachtsidis (Lecce), Benedetti (Pisa), Camporese e Berra (Pordenone), Varone (Reggiana), Di Chiara e Crisetig (Reggina), Casasola (Salernitana).

SQUALIFICHE DIRIGENTI

1 turno: Marulla (Cosenza).