Serie B, i TOP della 19^ giornata

L’unico colpo esterno è del Monza, Mancosu e Forte si mettono sulle spalle il Lecce ed il Venezia. Reazione Salernitana, per Vivarini un mese da incorniciare.

TOP SQUADRE

1)Monza-I brianzoli vincono il derby col Brescia e firmano l’unico colpo esterno della giornata. Girone d’andata chiuso al secondo posto, i conti adesso iniziano a tornare…

2)Virtus Entella-L’undici di Vivarini ribalta il pronostico, mandando ko un Pisa reduce da otto risultati utili consecutivi. La salvezza sembrava utopia, adesso è a portata di mano.

3)-Salernitana-Dopo l’umiliazione di Empoli, serviva una risposta immediata. La vittoria sul Pescara, dimostra che i granata non ci stanno ad essere considerati un fuoco di paglia e nulla più.

TOP CALCIATORI

1)Marco Mancosu (Lecce)-Così come accaduto col Vicenza, il fantasista si carica sulle spalle i suoi proprio quando tutto sembrava perduto. Gol ed assist, l’Empoli è raggiunto.

2)Francesco Forte (Venezia)-Cifra tonda per il bomber dei lagunari. Gli bastano solo tre minuti, per decidere il derby col Cittadella e far tornare i suoi al successo dopo sei giornate.

3)Davide Frattesi (Monza)-La complicità di Joronen è evidente, ma l’inserimento dell’Under 21 vale comunque tre punti di platino e porta il Monza a soli quattro punti dalla vetta.

TOP ALLENATORI

1)Christian Brocchi (Monza)-La Dea Bendata gli strizza l’occhio, ma la sua squadra sembra aver finito il periodo di rodaggio e adesso può puntare anche al primo posto.

2)Alessio Dionisi (Empoli)-Tanti rimpianti per aver gettato la vittoria negli ultimi 10 minuti, ma il suo Empoli continua a giocare un calcio da applausi a scena aperta.

3)Vincenzo Vivarini (Virtus Entella)-Dodici punti in cinque partite, la sua squadra da fine dicembre ha cominciato a girare a ritmi da promozione.

f.i.