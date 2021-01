Reggina-Lecce, la probabile formazione giallorossa: Mancosu dietro Coda e Stepinski

Prima gara dell’anno lontano dal “Via del Mare” per il Lecce di Corini, attualmente all’ottavo posto del campionato di Serie B dopo diciassette giornate. Per la trasferta di Reggio Calabria, il tecnico dei salentini dovrà fare a meno dei vari Paganini, Falco, Pettinari, Rodriguez, Lo Faso, Felici, Borbei e Pierno.

La sensazione, tuttavia, è che l’undici titolare non si discosterà più di tanto da quello visto contro il Monza. In difesa Corini ritrova l’ex amaranto Lucioni (il quale ha scontato la squalifica), il quale farà coppia con Meccariello. Sulle fasce spazio a Zuta e Adjapong.

In mezzo al campo agirà l’inamovibile Tachtsidis, il quale avrà ai suoi lati Henderson e, con molta probabilità, Bjorkengren. Quest’ultimo dovrebbe prendere il posto di Majer, fermatosi qualche giorno fa in allenamento (ancora dolente ma in miglioramento) ma comunque convocato per la sfida del “Granillo”. In avanti spazio a Coda e Stepinski, con Mancosu che agirà alle loro spalle. Venti le reti realizzate finora dai tre riferimenti offensivi del Lecce, sui 31 totali realizzati dalla squadra.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOROSSA

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini

BALLOTTAGGI: Zuta/Calderoni 60-40%, Bjorkengren/Listkowski 55-45%

INDISPONIBILI: Felici, Lo Faso, Paganini, Rodriguez.

NON CONVOCATI: Borbei, Falco, Pettinari e Pierno.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Pierpaolo Verri di PianetaLecce.it

a.c.